Misericordia: un Babbo Natale di oltre tre metri per offrire i doni ai bambini

Fiumicino – “Continuano ad arrivare in dono gli allestimenti per l’appuntamento di venerdì 18 dicembre con la Misericordia Fiumicino. Grazie al lavoro de volontari ed alle donazioni che arrivano dal territorio, la consegna dei pacchi di Natale avverrà in un’atmosfera natalizia che renderà felici tutti i bambini che ci verranno a trovare”. A dichiararlo in una nota stampa, è Elisabetta Cortani la responsabile di Misericordia Fiumicino.

“Guest star dell’iniziativa, – spiega la Responsabile – sarà un Babbo Natale alto 3 metri e mezzo generosamente donato da Orlandi di via Arsia, che resterà al nostro quartier generale fino al 6 gennaio 2021. Ai proprietari del negozio ed a tutto lo staff va la riconoscenza di tutti i volontari della Misericordia”.

“L’obiettivo dell’evento, – conclude Cortani – in questo momento difficoltà, è quello di strappare un sorriso e far vivere la gioia del Natale a tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino