Nettuno, due casi di coronavirus nella scuola primaria “S. Maria Goretti”

Nettuno – Sono dieci i nuovi casi di coronavirus registrati dalla Asl Roma 6 nel territorio di Nettuno. Tra questi due sono riferibili alla scuola elementare di via Teulada con due bolle in cui sono state avviate le procedure sanitarie di ritiro per individuare altri eventuali casi.

Si registrano 36 guarigioni, tra cui quella di un paziente che era ricoverato in una struttura sanitaria. Gli attualmente positivi sono 381 di cui 13 ospedalizzati.

