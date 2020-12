Pomezia, nasconde una serra di marijuana in casa: arrestato 46enne

Pomezia – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, coordinati dal Capitano Marcello Pezzi, hanno arrestato un 46enne romano per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione dei reati nel centro urbano pometino, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pomezia hanno fermato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, mentre sostava con atteggiamento sospetto nei pressi della propria abitazione.

Sottoposto a controllo ha manifestato subito un atteggiamento di insofferenza ed agitazione, tant’è che i militari hanno deciso di approfondire le verifiche sul suo conto.

E infatti la perquisizione subito effettuata ha consentito ai Carabinieri di rinvenire all’interno di una camera della sua abitazione una serra per la coltivazione di marijuana completa di sistema di aerazione, illuminazione e irrigazione.

Sequestrate in totale 5 piante alte più di un metro – dalle quali si sono ricavati quasi 900 grammi di stupefacente – e una macchina per il confezionamento sottovuoto. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

