Regione Lazio, Giannini (Lega): “Depositata una proposta di legge in soccorso degli edicolanti in sofferenza”

Regione Lazio – “Una proposta di legge che mira ad aiutare gli edicolanti in sofferenza economica a causa della pandemia è stata depositata in Commissione Lavoro in attesa di essere discussa e portata all’attenzione dell’intero Consiglio regionale”. Lo annuncia Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega, firmatario del Testo.

“Nel Lazio – spiega lo stesso consigliere – queste attività sono sempre rimaste aperte anche in pieno lockdown. Malgrado ciò, hanno subito gravi perdite tanto che molti edicolanti si sono dovuti arrendere e chiudere i loro esercizi. In un’epoca nella quale i giornali rappresentano probabilmente l’ultimo baluardo di civiltà e libertà, crediamo che sia utile andare in soccorso proprio nei confronti di chi, da sempre, ha rappresentato questo ‘ponte’ ideale tra l’informazione e il cittadino”.

“La proposta – conclude l’esponente leghista – è composta da 5 articoli e prevede un contributo una tantum di mille euro l’anno a titolo di sostegno legato all’attuale emergenza sanitaria attraverso le risorse del bilancio regionale 2020-2022″.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio