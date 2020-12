Sabaudia, il Comitato per i Gemellaggi si arricchisce di un logo ufficiale

Sabaudia – Il Comitato per i Gemellaggi del Comune di Sabaudia si arricchisce di un logo che andrà, d’ora in avanti, ad identificare ufficialmente tutte le attività che si svolgeranno nel corso del tempo. Un passo dunque verso la modernizzazione del Comitato stesso che, a 30 anni dalla sua nascita, non si era mai dotato di un’immagine che lo contraddistinguesse.

La realizzazione del logo è frutto di concorso pubblico, indetto nei mesi scorsi e rivolto esclusivamente ai cittadini di Sabaudia non professionisti, vinto da Daniele Del Gaudio. La sua proposta, scelta tra le tre pervenute, ha incontrato il favore unanime dei commissari che ne hanno apprezzato il concept e la realizzazione grafica.

“Sono fiero di poter contribuire allo stimolante e costruttivo percorso del Comitato per i Gemellaggi andando a rappresentare lo stesso e la mia città nel mondo – dichiara Daniele Del Gaudio –Sono partito dall’elaborazione del concetto di unione tra popoli, rappresentando un abbraccio che veste i colori identificativi della nostra città che, fondendosi in un connubio, va ad identificare Sabaudia. Le curve attorno l’abbraccio, da sempre il segno distintivo dei Gemellaggi, richiamano gli elementi essenziali e caratterizzanti del territorio: il verde a rappresentare la natura e il Parco Nazionale del Circeo, il color sabbia per le dune e le spiagge dorate di Sabaudia. Ho voluto infine richiamare la natura rurale della Città di Fondazione inserendo una spiga di grano di colore verde nella parola Sabaudia”.

“Fregiarci di un logo ufficiale ideato da un giovane di Sabaudia rappresenta, in un anno complesso come quello che sta per terminare, un piccolo ma importante passo che ci riempie di soddisfazione e ci proietta verso la riorganizzazione dei lavori che purtroppo sono rimasti bloccati dalla pandemia– sottolinea il presidente del Comitato, Moreno Calabrese– Con la realizzazione dell’immagine ufficiale, l’apertura delle pagine social, l’aggiornamento del sito web e l’ampliamento della rappresentatività del Comitato, abbiamo posto le basi per un 2021 ed un futuro proficuo in tema di gemellaggi.

Sono infatti molteplici le iniziative che ci attendono per il nuovo anno, con la speranza che l’emergenza sanitaria in corso possa regredire e dare progressivamente spazio alle attività in programma. Voglio ringraziare tutti gli aderenti al Comitato per il prezioso contributo, gli Uffici comunali preposti e il consigliere delegato Saverio Minervini per l’impegno profuso”.