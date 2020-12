Tidei: “Dalla Regione sostegno a comuni di Civitavecchia e S.Marinella con fondi straordinari”

“La Regione Lazio conferma un’attenzione importante nei confronti dei comuni. Anche Civitavecchia, Tolfa, Canale Monterano e Santa Marinella, nell’ambito degli interventi approvati con l’ultima delibera di Giunta, riceveranno dalla Regione rispettivamente 100mila euro (Civitavecchia e Tolfa), 150mila euro (Santa Marinella) e 90mila euro (Canale Monterano)”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Si tratta appunto di fondi straordinari, che andranno a sostenere i Comuni nella realizzazione di diversi progetti. Il finanziamento al Comune di Civitavecchia, infatti, è destinato a lavori per la messa in sicurezza, al miglioramento del decoro e della funzionalità delle aree pedonali di viale Garibaldi, via Thaon De Revel e via Duca D’Aosta. A Tolfa il finanziamento renderà possibile la messa in sicurezza delle strade S.Severa Nord, i 150mila euro per Santa Marinella saranno impiegati per il rifacimento di alcune strade cittadine, mentre a Canale Monterano i 90mila euro regionali serviranno per l’efficientamento e la funzionalizzazione dell’ostello comunale San Bonaventura. Ancora una volta la Regione dimostra di essere a fianco dei Comuni che stanno attraversando un periodo complesso.

Un segnale di vicinanza importante e concreto”.