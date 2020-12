Acilia, Sos Cittadino denuncia: “Nel parcheggio dell’Eurospin luci spente da 10 giorni”

Ostia – “Abbiamo ricevuto la segnalazione che il parcheggio dell’Eurospin di via di Prato Cornelio, ad Acilia, è spento da 10 giorni, cioè da quando vi è stato un furto ed è divampato un incendio (leggi qui)”. Inizia così una lettera a firma dell’associazione Sos Cittadino e indirizzata alla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo.

“Si tratta di uno spazio che risulta utilizzato da persone per atti illeciti già quando vi era la luce e, adesso che possono approfittare dell’oscurità completa, la situazione è di molto peggiorata. Si chiede il ripristino dell’illuminazione pubblica e cortesemente un controllo delle forze dell’ordine proprio per dissuadere comportamenti illeciti. Essendo una realtà con attorno molte abitazioni, infatti, i cittadini esprimono preoccupazione per lo stato di abbandono in cui purtroppo si trovano”.

“Si rimane in attesa di un cortese riscontro per rassicurare del necessario ripristino dell’illuminazione pubblica”, concludono da Sos Cittadino.

