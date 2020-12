Cantieri aperti sulla Formia-Garigliano: iniziati i lavori di ripavimentazione

Formia – Sono iniziati i lavori di ripavimentazione sul tratto della variante strada statale numero 7, la Variante Appia, Formia-Garigliano sollecitati con costanza all’ Anas.

La ditta incaricata sta operando attualmente nella zona del Centro commerciale Itaca sulla corsia in direzione Formia.

“Questo intervento tanto atteso giunge a seguito delle nostre tante richieste – afferma il Sindaco Paola Villa – e dopo l’incontro fatto in Prefettura sulla viabilità, in cui si sollecitò l’Anas per la manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di sua competenza soprattutto in un tratto come questo, a lunga percorrenza, con un sostenuto traffico di carico pesante e che rappresenta la viabilità principale dell’intero comprensorio del sud Pontino.”

“Nonostante qualche disagio alla circolazione per il transito con senso unico alternato siamo soddisfatti – aggiunge l’assessore alle Politiche ambientali e alla manutenzione, Orlando Giovannone – perché si pone soluzione ad un problema che si trascina da molto tempo. Il rifacimento della pavimentazione stradale dell’Anas si unisce a quanto questa amministrazione comunale sta effettuando su diversi tratti di viabilità locale soprattutto nei quartieri periferici”.

