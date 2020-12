Porto di Civitavecchia, operative le banchine 33 e 34 della nuova Darsena Traghetti

Civitavecchia – Da venerdì 18 dicembre 2020, come da programma accosti stabilito di concerto con l’Autorità Marittima, le banchine n.33 e n.34 della nuova Darsena Traghetti del Porto di Civitavecchia saranno operative e attribuibili anche all’accosto di unità adibite alle crociere in sosta inoperosa.

Questo è stato reso possibile grazie all’intervento, realizzato in meno di un mese, di allestimento della viabilità provvisoria e degli impianti di illuminazione e videosorveglianza concordati con l’Autorità Marittima e i vigili del fuoco.

“Finalmente sono stati resi operativi i due più importanti accosti della Darsena Traghetti del nostro porto – ha commentato il presidente dell’AdSP, Francesco Maria di Majo a chiusura del suo mandato – a dimostrazione, ancora una volta, dell’ ottima collaborazione in particolare tra l’Autorità di Sistema Portuale e l’Autorità Marittima”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Civitavecchia