Giochi Europei: nel 2023 anche il kickboxing tra gli sport protagonisti

Roma – L’anticamera delle Olimpiadi. Sono questi i Giochi Europei e accadde per il karate, poi accettato come sport sperimentale a Tokyo 2020. Anche il kickboxing seguirà la stessa strada.

Ai Giochi Europei del 2023 in Polonia, anche la disciplina marziale di combattimento sarà protagonista. E’ una notizia storica per tutto il movimento italiano. Anche il sambo poté partecipare a questa importante competizione continentale sotto il vessillo a Cinque Cerchi.

Donato Milano, il presidente della Federazione Italiana, ha così dichiarato: “Una notizia bellissima, stiamo scrivendo la storia di questo sport. Un raggio di sole in questo periodo drammatico. Celebriamo questa tappa fondamentale verso l’Olimpismo in attesa di “altre” conferme per completare il quadro partecipativo”.