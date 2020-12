I benefici del gioco di ruolo dal vivo per i ragazzi di tutte le età

Quando senti parlare di giochi di ruolo come dungeons and dragons, probabilmente immagini uno scantinato scarsamente illuminato pieno di persone in abiti stupidi che lanciano dadi, ma c’è molto di più. Non solo i giochi di ruolo sono incredibilmente divertenti, ma possono effettivamente insegnarti le abilità che utilizzerai nel mondo reale.

Quando in Italia abbiamo sentito per la prima volta parlare dei giochi di ruolo, molti hanno subito pensato che fosse qualcosa che fosse solo per i nerd più nerd là fuori. Potevamo solo immaginare quanto sarebbe stato ridicolo sedersi a un tavolo con altre persone e comportarsi come qualcuno (o qualcos’altro) altro, fingendo di combattere goblin e draghi.

L’intera premessa suonava semplicemente “troppo stramba” per noi, anche come qualcuno che era molto interessato ai videogiochi e ad altre cose “nerd”. Nonostante ciò, in un paio d’anni questa mania si è diffusa a macchia d’olio e tantissime persone hanno scoperto di essersi completamente sbagliate.

Non appena ci siamo presi un momento per immergerci del tutto in un mondo di mostri e spade, i giochi di ruolo si sono rivelati qualcosa di molto più interessante di altri giochi tradizionali. Dietro le avventure fantasy c’era un divertente incontro sociale che richiedeva di pensare in punta di piedi, risolvere problemi, essere creativi e, infine, imparare a diventare un giocatore di squadra.

Suona familiare? Sì, è perché funziona come ogni altro lavoro e attività formativa. Si è scoperto che in realtà non si trattava affatto dei dungeon o dei draghi: si tratta di pensare in modo critico e lavorare come una squadra.

Ora molti individui si incontrano spesso per condividere i giochi di ruolo e questa loro passione li aiuta a socializzare. È bello avere una via di fuga dalle fatiche e dai problemi del mondo reale, ma ad ogni sessione di gioco che puoi giocare, scoprirai che anche tu hai qualcosa da imparare.

Forse riguarda te stesso e il modo in cui pensi, forse è qualcosa su uno dei tuoi amici che vi avvicina, o forse trovi solo un nuovo modo di guardare qualcosa a cui non avevi ancora mai pensato. Imparerai che i giochi di ruolo sono qualcosa di più che un semplice momento ludico fine a se stesso e, cosa più importante, che sono davvero adatti a tutti.

Il vantaggio principale del gioco di ruolo dal vivo

La creatività è il pane quotidiano dei giochi di ruolo. Hanno una certa qualità che ti consente di trascendere le interazioni tipiche del gioco. Hai una vera libertà e la capacità di portare avanti la storia come meglio credi. Ci sono regole per ogni gioco, ma sono semplicemente lo scheletro di qualunque storia tu e la tua squadra vogliate creare.

Lo storytelling è uno dei modi più potenti per attivare il nostro cervello e i giochi di ruolo lo fanno incredibilmente bene. Quando raccontiamo storie, o le sperimentiamo, il nostro cervello deve elaborare il linguaggio, la causa e l’effetto degli eventi e anche metterlo in relazione con le nostre esperienze preesistenti.

Mentre giochi, svilupperai la creatività in un modo che potresti non aver sperimentato prima. Sia che tu stia eseguendo il gioco come “Dungeon Master”, controllando ciò che accade ai giocatori, o semplicemente giocando come uno dei personaggi, la tua capacità di narrazione aumenterà.

I Dungeon Masters, chiamati anche Game Masters in alcuni giochi, devono essere dei narratori particolarmente bravi. Anche se stai usando un’avventura prefabbricata con la maggior parte del lavoro già fatto, devi comunque essere pronto a inventare dialoghi e personalità per i personaggi non giocanti ed essere in grado di descrivere vividamente il mondo che i tuoi giocatori esplorano.

Come giocatore, devi trovare modi per rendere il tuo personaggio più interessante creando stranezze di personalità o un ricco passato. I giochi di ruolo ti costringono ad attingere a ciò che sai e creare qualcosa di cui tu e gli altri potete divertirvi.

Anche molti famosi autori sono stati influenzati da Dungeons & Dragons. Il comico Stephen Colbert, lo scrittore George R. R. Martin, il comico Robin Williams, il creatore dei Simpsons Matt Groening e il creatore della community Dan Harmon hanno giocato tutti insieme una volta o l’altra.

Lo storytelling è una delle abilità creative di base a cui puoi attingere per tante altre abilità, ed essere un buon narratore può persino renderti una persona più carismatica. Tuffati in un altro mondo e guarda che tipo di cose interessanti riesci a inventare. Potresti sorprenderti con quello che ti viene in mente.