Il gruppo di “Energie per Fiumicino”: dall’impegno sociale alla politica

Radio Faro Tv – Da quasi venti anni, un gruppo di giovani e amici, oggi impegnati in un progetto politico con Energie per Fiumicino, ha dato il proprio contributo in progetti civici del territorio contribuendo in modo attivo in vari comitati locali, per segnalare e attenzionare all’amministrazione comunale tantissime problematiche di interesse per la Città e la comunità.

“Abbiamo attraversato le varie amministrazioni, collaborando con la Giunta Bozzetto prima e con quella Canapini poi – ci racconta Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino -. Crescendo, ovviamente, la passione aumentava, così come gli impegni. Le attività svolte, nel tempo, sono state tantissime, dalla semplice richiesta di ripristino della segnalazione orizzontale, fino a temi più importanti come il trasporto pubblico, le scuole e la questione rifiuti. Abbiamo avuto, ad esempio, in adozione per due anni Parco Danubio, tenendolo pulito ed in ordine fino alla scadenza del rapporto”.

“Quindi – continua Azzolini – il passaggio da un impegno civico a quello politico, è stato naturale. Già dalla tornata elettorale del 2013, abbiamo ricevuto richieste di candidatura da parte di entrambi gli schieramenti, ma eravamo consapevoli che dovevamo ancora crescere per poterci lanciare in questa nuova avventura. La maturazione, se così possiamo chiamarla, è avvenuta nei primi 5 anni di amministrazione Montino. Arrivando a fare una lista composta da 24 candidati giovani con alle spalle esperienze di associazionismo e volontariato”.

“Siamo consapevoli – affermano Sara Galvano e Imma Barone, attiviste del Movimento – della sfiducia che si è venuta a creare nei confronti della politica, dovuta purtroppo alla situazione di incertezza in cui è immerso il nostro paese. Bisogna restituire agli italiani la fiducia nella politica e per farlo, bisogna innanzitutto restituire dignità alla politica. C’è bisogno di un rinnovamento che parti innanzitutto dalle fondamenta”.

“Cerchiamo sempre di essere propositivi e di suggerire soluzioni alle varie tematiche che affrontiamo, pronti al confronto con tutti gli schieramenti. Come ci piace sempre ripetere: non contro qualcuno, ma per qualcosa, innanzitutto, per il futuro nostro e dei nostri figli” – conclude Orazio Azzolini.

La storia del percorso dall’attivismo civico all’impegno politico, del gruppo di Energie per Fiumicino, sarà raccontata dai alcuni dei protagonisti: Orazio Azzolini, Sara Galvano e Imma Barone.

L’appuntamento del 18 dicembre di “A Tu x Tu” che andrà in onda a partire dalle ore 21:00 e che si potrà seguire in diretta sui canali social e You Tube del “Faro” e in differita sugli stessi canali e sulla home page della testata, sarà condotto dal direttore responsabile Angelo Perfetti.

