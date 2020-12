La Roma doma il Toro e aggancia la Juve al terzo posto in classifica

Roma – Nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, i giallorossi superano il Torino battendo i Granata 3-1 allo Stadio Olimpico ed agganciando la Juventus sul gradino più basso del podio, a 24 punti. Una posizione in classifica che, negli ultimi 10 anni, era stata occupata solo nelle stagioni 2015-16 e 2016-17 e che diminuisce il distacco dalla capolista, ora a più 4.

Il Toro resta subito in 10, dopo solo un quarto d’ora di gioco, per effetto dell‘espulsione di Singo per somma di ammonizioni. La prima per fallo su Mkhitaryan, la seconda per una pedata a Spinazzola. Al 27′ l’armeno porta la Roma in vantaggio con un destro fortissimo che prende il palo e poi entra in porta. Raddoppia Veretout su rigore al 43′ procurato da Dzeko su fallo di Bremer.

Il tris arriva con Pellegrini al 68′. Cinque minuti dopo, al 73′, Belotti segna il gol della bandiera, con cui prova ad accorciare le distanze che, nonostante il Torino sfiori il 3-2, restano comunque invariate fino al triplice fischio finale.

(Foto Twitter @OfficialASRoma)