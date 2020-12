Open day al “Filosi” di Terracina: scuola aperta alle visite guidate per due giorni

Terracina – “Da oltre un secolo – dichiara la dirigente dell’Ips Alessandro Filosi, Margherita Silvestre – la nostra scuola costruisce percorsi di studio, che rispondono ai reali bisogni di competenze specialistiche delle imprese, offrendo così ai giovani diplomati l’opportunità di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

E’ per questo motivo che rivolgo l’invito a tutte le famiglie del territorio, ai giovani studenti, di cogliere l’opportunità di prenotare la visita guidata nel massimo rispetto delle normative di sicurezza anticovid, nelle prime due date organizzate per l’open day nei giorni 19 e 20 dicembre, contattando il numero telefonico 0773.1721902”.

In questo periodo di difficile emergenza sanitaria il Filosi ha saputo raccogliere la sfida dettata dalle normative vigenti rimodulando l’organizzazione, nel rispetto delle norme di sicurezza, degli open day, giornate dedicate alla diffusione di materiali informativi necessari per fornire ai futuri studenti i migliori strumenti per scegliere il proprio percorso scolastico.

La sensibilità dei dirigenti scolastici e dei docenti che si sono susseguiti nel corso di oltre cento anni, a cavallo di ben due secoli nei quali il Filosi ha rappresentato un punto di certezza per i tanti studenti che sono formati nelle sue aule, ne ha fatto una scuola molto attenta a favorire l’inclusione e la socializzazione di ogni studente, lo sviluppo dell’autonomia professionale e la realizzazione di progetti personali di lavoro e di vita, e anche l’organizzazione di questi open day in un momento così difficile per la vita scolastica che ha dovuto adattarsi ed adeguarsi al periodo emergenza pandemica, vuole rispondere alla necessità di dovere e volere accompagnare i giovani nella scelta del loro futuro, adeguandosi con ogni mezzo necessario al raggiungimento dello scopo di orientamento per le giovani generazioni, che più di tutte in questo momento hanno bisogno di essere supportati dalle istituzioni scolastiche.

