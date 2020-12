Regali di Natale solidali, Farmacisti in Aiuto: “La generosità è un dono che viene dal cuore”

Regali di Natale. Tutti cercano, nel proprio piccolo, di donare qualcosa a Natale per dimostrare l’affetto che ci lega ai nostri cari amici, famigliari, colleghi di lavoro o conoscenti. Candido è il significato che si trascinano dietro e simbolico è il valore dei doni. Anche quest’anno Natale si avvicina e siamo tutti indaffarati a scovare il regalo migliore per le persone a cui teniamo di più. Questo sarà un Natale diverso dal solito sotto molti punti di vista. Inutile negare che la pandemia da Covid-19 tutt’ora in corso, abbia stravolto le nostre vite.

I cambiamenti nel modo di festeggiare saranno tanti: molte persone che non potremo riabbracciare perché lontane da noi o perché ci hanno lasciato. La crisi economica in cui versiamo non ci permetterà di fare spese pazze per il cosiddetto shopping di Natale. Eppure, i doni più semplici sono quelli che più scaldano il cuore. Sono i più veri e i più intensi. Quale gesto migliore, quindi, per onorare il vero spirito del Natale, se non regalare solidarietà?

Con Farmacisti in Aiuto compiere un gesto di generosità è veramente semplice: invece dei soliti pensierini, cesti o pacchi regalo natalizi, è possibile stupire chi ami con un gesto pieno d’amore, che trasmette il valore simbolico legato ad un dono e lo trasforma in qualcosa di più: speranza per chi è meno fortunato e versa in un periodo di difficoltà.

“I regali solidali possono portare un po’ di luce nel cupo periodo che stiamo tutt’ora attraversando – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – . Regalare solidarietà fa bene al cuore ed è semplicissimo”.

“Scegliendo, ad esempio, – spiega il Presidente – di destinare l’importo che si vorrebbe spendere per fare un regalo di Natale al finanziamento del nostro progetto ‘Fondo di Solidarietà’, si può sostituire un regalo materiale con un dono dal grande valore umanitario. Il destinatario del regalo solidale sarà fiero di aver contribuito a fare del bene.

Questo progetto, in particolare, ha lo scopo di aiutare famiglie o singole persone in difficoltà del nostro Comune, che versano in reale stato di bisogno, fornendogli bene di prima necessità, materiale scolastico o dei voucher per effettuare visite mediche specialistiche, ma sono molteplici i progetti che possono essere finanziati dai regali solidali”.

“La speranza – conclude Tullio Dariol – e che tutti, in Italia e nel resto del mondo, possano passare un Natale dignitoso. La generosità non annulla le sofferenze e le difficoltà, ma è uno dei doni più belli che si possa fare”.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567