Saturimetri dalla Laziomar, il “grazie” dell’Amministrazione di Ventotene

Ventotene – La Laziomar ha donato in occasione delle festività natalizie dei saturimetri da dare alle famiglie in difficoltà. L’Amministrazione di Ventotene ha ringraziato per la donazione ricevuta: “Siamo già provvedendo alla consegna a favore dei più bisognosi. Anche attraverso questi piccoli segni è possibile essere vicini alle proprie comunità e soprattutto, in questo difficile periodo, è importante essere uniti e dare un sostegno alla popolazione”.