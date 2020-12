Severini, appello a Montino: “Rendere concrete con i fatti le decisioni prese in Consiglio”

Fiumicino – “Il doppio mandato Montino sta per volgere al termine. Eppure, troppe problematiche del territorio, alcune messe in evidenza anche qualche anno fa, non hanno trovato risoluzione, non permettendo di ‘continuare l’opera’, come specificò proprio il Sindaco nel 2018″. Così, in una nota, Roberto Severini, capogruppo della lista civica di Fiumicino Crescere Insieme.

“Da quell’anno ad oggi – spiega Severini -, innumerevoli sono state le azioni politiche votate in Consiglio comunale: l’istituzione di commissioni ad hoc, la presentazione di mozioni ed ordini del giorno, votate anche dalla stessa maggioranza, ma che stentano a comparire all’interno del piano degli investimenti. Nel momento in cui determinati problemi vengono riconosciuti dall’intero Consiglio, perché magari le mozioni sono state votate anche all’unanimità, serve poi un’attuazione pratica, altrimenti restano solo chiacchiere“.

“Anche ieri, in capigruppo, abbiamo evidenziato questa criticità riscontrata anche dai consiglieri di maggioranza. Tra i tanti problemi rimasti insoluti, quello del nord del comune esiste da sempre e non va sottovalutato. Le località che vanno da Focene fino a Tragliata-Tragliatella, in questi anni di legislatura, hanno subito meno interventi di tutte le altre, nonostante gli impegni presi siano tanti. Non si può continuare a far finta di non vedere“.

“Basti pensare – continua il consigliere – alla messa in sicurezza delle aree verdi ed alle attrezzature per i parchi giochi di Aranova; le commissioni che impegnavano a mettere in sicurezza i quattro parchi di Passoscuro; l’area cani votata all’unanimità e mai vista in tutto il territorio comunale; il campo polivalente ad Aranova; l’acquisizione del cimitero di Maccarese, il prolungamento del percorso Tpl di Aranova di 2 mesi fa e il semaforo promesso in via Silqua che, dopo un anno e mezzo, deve ancora arrivare e così via, potrei aggiungere tanto altro. Tutte cose votate, ma che non hanno ancora visto nessuna attuazione“.

“A questo punto, in vista dell’imminente bilancio, mi appello alla politica affinché dia mandato agli uffici per mettere in pratica, intanto, quello che si può fare, e per quanto riguarda le opere, si facciano in seguito i giusti investimenti ascoltando le proposte e le richieste provenienti sia dai cittadini, che dai consiglieri anche, ma non solo, di opposizione”, conclude Severini.

