Stress da Covid e solitudine? A Fiumicino la Croce Rossa apre lo Sportello di ascolto psicologico

Fiumicino – In un momento in cui la paura domina la nostra quotidianità, lo stress ci accompagna ad ogni passo, viviamo con la preoccupazione per la salute dei nostri carie dobbiamo fare i conti con la tristezza per chi non c’è più, spesso è la solitudine il nemico più grande.

Solitudine psicologica, soprattutto. Quel non sapere con chi parlare delle proprie frustrazioni, delle proprie ansie, spesso perché pensiamo di non dovere farci vedere fragili. O peggio: il Covid ha costretto in molti all’isolamento fisico, con tutto ciò che comporta in termini di “pesantezza”-

Ecco, il Covid ci ha messo di fronte alle nostre fragilità e il distanziamento sociale, il lockdown, l’avvicinarsi delle Feste Natalizie (con l’impossibilità per molti di vedere i propri cari) possono creare in noi sensazioni di sconforto e solitudine profonda e molto dolorosa.

“Per venire incontro a queste esigenze – spiega Stefano Salvinelli, responsabile della Croce Rossa Fiumicino -, il Comitato di Fiumicino della Croce Rossa Italiana ha deciso di aprire e rendere disponibile gratuitamente uno Sportello di Ascolto Psicologico, grazie alla disponibilità del dottor Davide Pagnanelli”.

Adolescenti, adulti e anziani residenti nel comune di Fiumicino, potranno rivolgersi a questo servizio ogni domenica, a partire proprio dalla prossima domenica 20 dicembre 2020.

Come accedere allo Sportello Psicologico?

Siamo in tempi di Covid, e vanno evitati assembramenti. Dunque per prendere appuntamento bisogna chiamare il dottor Davide Pagnanelli al 329.7268038 o inviare una mail a davidepagnanelli92@gmail.com. In alternativa è possibile anche prenotarsi tramite la pagina facebook @LoPsicologoSulWeb.

Quando è “aperto” lo Sportello Psicologico?

Ogni domenica dalle ore 10 alle ore 14

Dov’è la sede dello Sportello Psicologico?

La sede dello Sportello Psicologico è in via Vistola, 29 a Fiumicino

Quante volte si può usufruire dello Sportello Psicologico?

L’accesso è consentito a ogni persona fino a un massimo di 4 incontri della durata di 45 minuti ciascuno.

Quanto costa lo Sportello Psicologico?

Niente. Il servizio è messo a disposizione dalla Croce Rossa e non prevede alcun pagamento: è completamente gratuito.

A chi è rivolto lo Sportello Psicologico?

A tutti i residenti nel comune di Fiumicino

