Torvaianica, nascondeva 16 grammi di marijuana in casa: arrestato pusher

Pomezia – I carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 34enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, nel corso dei quotidiani servizi di pattuglia per la prevenzione dei reati nella zona litoranea, i carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno controllato l’uomo, già noto ai militari, mentre sostava con atteggiamento sospetto lungo la via, nei pressi della propria abitazione.

Alla vista della pattuglia, l’uomo tradito dalla propria agitazione, ha spinto i militari ad approfondire le verifiche sul suo conto. La perquisizione personale e domiciliare ha di fatto consentito ai carabinieri di trovare, all’interno dell’abitazione, circa 16 grammi di marjiuana, un bilancino di precisione con relativo materiale per il confezionamento e la somma contante di 95 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività illecita.

Per l’uomo sono scattate le manette e successivamente ricondotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari, dove rimarrà in attesa del rito direttissimo.

