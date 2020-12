Alessandri: “L’autostrada Roma-Latina si farà”

Roma – “Chiarezza definitiva sulla Roma-Latina. L’autostrada si farà, così come ha confermato ulteriormente la ministra Paola De Micheli”. Così, in una nota, l’assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

“Si avvia, con risorse certe, un iter di atti per concretizzare un’opera strategica per lo sviluppo del territorio senza tralasciare intermodalità e cura del ferro, attraverso il raddoppio della Nettuno-Aprilia-Campoleone e il rafforzamento dei principali nodi di scambio. Allo stesso modo sarà realizzata la Bretella Cisterna-Valmontone attraverso finanziamento pubblico e commissariamento come indicato dalla norma del decreto Semplificazioni per infrastrutture caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale. Le due opere – conclude Alessandri – saranno scorporate e questo consentirà di eliminare il pedaggio dalla Cisterna-Valmontone”.

