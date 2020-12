America’s Cup World Series, Luna Rossa è terza in classifica. Guida Emirates

Aukland – Si è aperta ieri la competizione di Natale nel Golfo di Hauraki. C’è chi si sveglia presto per tifare Luna Rossa e chi spera di non addormentarsi per ammirare le “Ferrari” del mare. Gli Ac75 sono in questi giorni impegnati nell’America’s Cup World Series.

Gli azzurri guidati da capitan Sirena delineano un bilancio di regata in perfetta parità. Anche al termine della seconda giornata, andata di scena la scorsa notte (ora italiana). Il team tricolore sull’1 a 1 alla fine della prima tranche di gare di esordio, ha vinto una regata e perso la seconda contro American Magic.

Nella classifica generale l’Italia di Luna Rossa è terza, con un punteggio di 2 a 2. Staziona alle spalle di American Magic ed Emirates. New Zealand è prima nella graduatoria delle World Series. Il Defender ha vinto due gare contro Ineos Team Uk. Quest’ultimo ancora a zero punti, dopo i problemi riscontrati allo scafo.

Una race 5 molto equilibrata quella di Luna Rossa, la scorsa notte. E’ passata al comando la squadra azzurra e ha rischiato di gettare al vento il successo, mediante una strambata poco efficace, al giro di boa. Il segreto è sempre quello di trovare il vento giusto e di cavalcarlo per vincere sul traguardo. Veloce, velocissimo sfiora le acque del Golfo di Hauraki, quasi a sembrare una prova di Formula Uno in mare. E’ riuscita Luna Rossa poi a domare le difficoltà e ha tagliato il traguardo con 12 secondi di vantaggio, su American Magic. Nella seconda sfida ha pagato però una penalità in avvio. Gli americani hanno chiuso con 30” di vantaggio. Nella notte tra sabato e domenica, l’ultima giornata di competizione.