Aranova, al via l’installazione dei nuovi pali della luce in via Elini

Fiumicino – “Sono in corso in queste ore i lavoro preliminari per l’installazione dei pali dell’illuminazione pubblica in via Elini, ad Aranova“. Lo annunciano il capogruppo del Partito Democratico Stefano Calcaterra e la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona.

“I pali verranno posizionati a partire da lunedì prossimo. Un intervento programmato da tempo e che dimostra l’attenzione dell’Amministrazione per la parte nord del territorio – proseguono -. Ringraziamo l’assessore Angelo Caroccia per questi lavori che daranno più sicurezza e vivibilità a tutta la strada”.

“Questo non è l’unico intervento in programma – concludono Vona e Calcaterra -: altri ne sono previsti su Aranova nei prossimi mesi”.

