Ardea, fresato d’asfalto abbandonato nei 706 ettari: la denuncia dei cittadini

Ardea – “Discariche di materiale bituminoso nella zona dei 706 ettari”. Questa la segnalazione di diversi cittadini che tramite i social hanno denunciato la presenza di fresato d’asfalto abbandonato, proveniente dalle strade riasfaltate.

E’ trascorso oltre un mese dalle prime lamentele in merito all’abbandono del materiale altamente inquinante che doveva essere trasportato ai centri di riciclaggio per essere rigenerato e che invece è rimasto in strada. Si tratta di oltre una decina di bilici (grossi camion snodati) scaricati lungo via dei Monti di Santa Lucia e nei recinti di un’attività commerciale artigianale lungo tutta la lunghezza della strada.

Il materiale si trova in stato di abbandono da mesi e senza alcun cartello di sequestro, il tutto con grande preoccupazione degli abitanti della zona, in quanto il maltempo di quest’ultima settimana ha fatto sì che scolassero acque impregnate di liquidi come petrolio e oli della lavorazione del bitume ai danni del territorio, nonché a spese degli abitanti.

