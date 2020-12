Avviato l’intervento di bonifica dell’area ex Desco di Terracina

Terracina – Dopo una lunga vicenda giudiziaria e una serie di esposti, oggi 18 dicembre è stata avviata la bonifica dell’area ex Desco a Terracina, alla presenza dei carabinieri del Nipaaf, del custode giudiziario, il Notaio Claudio Maciariello di Latina, del creditore procedente e dell’avvocato Martina Iannetti per il Comune.

Per denunciare il degrado dell’area, dal 2015 vennero presentati una serie di esposti che si scontrarono, però, con il provvedimento di sequestro dell’Antimafia di Napoli e con la procedura esecutiva di pignoramento da parte dei uno dei creditori della ditta proprietaria dell’area stessa, che non consentivano l’intervento di bonifica.

“Ringrazio l’avvocato del Comune Martina Iannetti – sottolinea il sindaco Tintari – per il grande lavoro svolto in questi anni per giungere alla soluzione del grave problema. Nel luglio 2019 firmai l’ordinanza per la bonifica, ma solo oggi si è riusciti a renderla possibile. Abbiamo chiesto alla Procura della Repubblica di Latina di procedere al dissequestro temporaneo dell’area solo per procedere alla bonifica. Inoltre, le spese per l’intervento sono a carico del creditore che ha ottenuto il pignoramento. Dopo anni, finalmente riusciremo a porre fine ad una situazione di degrado ambientale”.

Anche il consigliere Valentina Berti esprime la propria soddisfazione: “Sono molto contenta perchè per giungere alla soluzione ci è voluta molta pazienza per le oggettive difficoltà di natura giudiziaria che riguardano quell’area. Presi a cuore questa situazione alcuni anni fa e trovare finalmente una soluzione al disagio di tanti cittadini rappresenta per la nostra comunità un bel momento da condividere e il frutto dell’impegno dell’intera amministrazione”.

