Cerveteri, al via l’iniziativa solidale con la raccolta cibo per gli animali domestici

Cerveteri – Un importante appuntamento di solidarietà dedicato agli amici animali. A promuoverlo è il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente di Cerveteri coordinato da Mauro Di Stefano, che nella giornata di sabato 19 dicembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sarà presente davanti al Supermercato Carrefour a Cerveteri con una raccolta di prodotti per animali.

Un progetto importante che il Gruppo delle Ecozoofile porta oramai avanti con costanza, che gli permette di dare sostegno a tutte quelle famiglie e realtà che si trovano in una situazione di difficoltà e a volte nell’impossibilità di comprare cibo ai propri amati animali domestici.

“Ringrazio i Volontari di Fare Ambiente e il loro coordinatore Mauro Di Stefano per l’iniziativa e per il lavoro che quotidianamente svolgono nel nostro territorio su davvero tanti fronti, da quello della tutela ambientale a quello legato alla tutela degli animali – ha dichiarato Elena Gubetti, assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – la raccolta sarà effettuata nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Troverete, dunque, i Volontari con mascherina e prodotto igienizzante, pronti a ricevere tante scatolette di cibo per animali da destinare poi a quelle persone e a quelle situazioni che necessitano di un aiuto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Cerveteri