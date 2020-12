Comune di Fondi campione nella raccolta differenziata: premiato da Legambiente

Fondi, con 84,40 per cento è risultato il primo comune del Lazio per raccolta differenziata nella categoria città con 5mila/50mila abitanti.

A ricevere il prestigioso riconoscimento, attribuito ogni anno da Legambiente nell’ambito dell’Ecoforum, l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro.

Quest’anno la premiazione si è tenuta in videoconferenza, la targa sarà formalmente recapitata al Comune di Fondi nei prossimi giorni.

“Ringrazio chi mi ha preceduto dato che sono assessore soltanto da 45 giorni – commenta Macaro – il merito di questo importante risultato va quindi anche al precedente assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli, alla precedente amministrazione guidata da Salvatore De Meo, alla società De Vizia che gestisce il servizio e, soprattutto, ai cittadini che, con pazienza e dedizione, da anni differenziano meticolosamente e scrupolosamente i rifiuti domestici.

Abbiamo migliorato il risultato di due punti percentuali rispetto all’anno precedente, siamo cresciuti e cercheremo di continuare a crescere. Ora, però, ci attende una sfida ancora più ardua: la lotta all’abbandono indiscriminato di rifiuti nelle periferie”.

L’ecoforum in versione integrale https://www.facebook.com/watch/live/?v=198188985290756&ref=watch_permalink

L’intervento dell’assessore Fabrizio Macaro https://www.facebook.com/108681807720507/posts/132816041973750/

