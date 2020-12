Covid-19, scendono ancora i casi a Fiumicino: sono 332 i positivi

Fiumicino – “Continua il leggero trend in discesa del numero di persone contagiate da coronavirus nel nostro territorio. Secondo i dati della Asl Roma 3 oggi, 18 dicembre, i positivi nel Comune di Fiumicino sono 332, due in meno rispetto a ieri“. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“Sono 15 i nuovi positivi – spiega – mentre sono 17 i guariti, 192 donne e 140 uomini. L’età media rimane 40 anni e Isola Sacra e Fiumicino le località più colpite, con il 64% del totale di contagi”.

“In attesa di conoscere le nuove disposizioni del Governo sulle prossime festività natalizie (leggi qui) – conclude il Sindaco – rinnovo il mio appello a mantenere le distanze, indossare le mascherine e igienizzare con frequenza le mani, disposizioni necessarie a far decrescere ulteriormente il numero di positivi”.

