Di Pillo e Di Giovanni: “Consiglio straordinario su erosione costiera, buone notizie su inizio lavori”

“Il Consiglio Straordinario che si è svolto oggi sull’erosione costiera chiesto dalla maggioranza pentastellata dopo gli ennesimi danni causati dall’ultima mareggiata ha portato ad ottimi risultati, grazie alla interazione tra livelli istituzionali, in particolare tra Regione Lazio e Municipio X.

Dal Consiglio Straordinario di Gennaio u.s. a quello di oggi, molte sono le novità in cantiere, soprattutto sull’immediato inizio di importanti lavori, all’idroscalo e nel tratto di litorale di Ostia Ponente.

In buona sostanza si è chiesto alla Regione Lazio l’esecutività del “Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali e del quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021” nonché alla predisposizione del “Piano di Difesa Integrata delle coste” quale strumento organico per la pianificazione finalizzato a ottimizzare l’efficacia dell’azione regionale, come da delibera regionale n.72 in data 11 febbraio 2019.

Ovviamente non potevamo tralasciare, altresì, la richiesta che nelle more dell’adozione di quanto sopra, si possano adottare interventi di supporto economico agli operatori del settore per dare una immediata risposta ai danni indotti dalle ultime avversità atmosferiche e dare avvio immediato ad azioni di ripascimento ritenute urgenti al fine di interrompere la grande erosione delle nostre coste e dar modo ai cittadini di godere al meglio del nostro mare.

Ci siamo sempre battuti per sostenere politiche a sostegno ambientale ed economico, in quanto abbiamo sempre ritenuto che un territorio così importante che si affaccia sul mare, debba tutelare il proprio patrimonio al fine di garantire il turismo e l’economia legata ad esso.”

Così in una nota congiunta la Presidente del Municipio Roma X, Giuliana Di Pillo e il Capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X , Antonino Di Giovanni