Fiumicino – Gli occhi lucidi e i sorrisi dei bambini che scaldano il cuore. Riscaldano come quel sole che oggi, 18 dicembre 2020, ha deciso di splendere ed illuminare con i suoi raggi il quartier generale della Misericordia Fiumicino. Dolci melodie in sottofondo, neve artificiale, un Babbo Natale altro più di tre metri, una casetta gonfiabile circondata da allegri pupazzi di neve ed abeti. Gli ingredienti per quella che si è rivelata una giornata importante, c’erano tutti.

Impagabile vedere la gioia dei bambini che ricevono felici i pacchi di Natale, incartati appositamente per loro dagli uomini e dalle donne del Comando di Polizia Locale e consegnati oggi insieme alla Misericordia e all’Aeronautica Militare di Fiumicino.

Nonostante l’emergenza Covid che sembra non volerci lasciare tregua, tutti i bambini hanno diritto di festeggiare il Natale. Il Natale deve essere fatto di doni, gioia e spensieratezza soprattutto i bimbi che hanno dovuto fare i conti con grandi difficoltà. E la Misericordia è riuscita a fare proprio questo: portare felicità rendendo protagonisti dell’iniziativa 10 bambini in rappresentanza di oltre 87, che i volontari seguono ed aiutano costantemente da 9 mesi.

Ed eccoli lì, i protagonisti dell’evento, ad aspettare in modo ordinato tra risate di gioia, che arrivi il proprio turno, sentendo chiamare il proprio nome per ritirare il pacco regalo. Un piccolo buffet è stato allestito in occasione dell’evento, per donare un dolcetto o una bevanda ai bimbi ed a tutte le persone che hanno preso parte all’iniziativa. Il tutto è stato suggellato da una colomba bianca liberata in volo, tra l’emozione dei presenti: un simbolo di speranza per tutti.

“Oggi è la festa dei bambini di questo territorio, – dichiara Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia Fiumicino -. Bimbi che noi seguiamo da molti mesi, insieme alle loro famiglie. Il nostro compito era prenderli per mano, ma sono stati loro a stringere forte la nostra, portandoci ad avere la forza, il coraggio, la speranza ed il futuro”.

“Il nostro più sincero ringraziamento – prosegue la Responsabile – va a tutto il Comando della Polizia Locale ed alla Comandante Luciana Franchini, al Col. Ciro Piergianni Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti ed al Ten. Col. Daniele Caucci Comandante del 2 Laboratorio Tecnico di Controllo dell’Aeronautica Militare di Fiumicino, senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile.

Ringrazio tutti i consiglieri comunali presenti, di maggioranza, ma anche di opposizione, perché questo evento è un evento di tutti. Abbiamo voluto con noi il correttore Don Bernardo, che ci segue ormai dal 2012 dandoci l’amore nella fede. Ringraziamo l’Amministrazione e La Giunta, attraverso piccoli doni, offrendo quello che è l’amore di 10 bambini, ma che ne rappresentano molti di più”.

“Salutiamo, infine, – sottolinea Cortani – l’Autorità portuale e la Protezione Civile che hanno sposato questo evento con grande solidarietà. Ma i veri protagonisti oggi sono loro: i bambini felici che rappresentano il cuore pulsante di questa città”.

“I volontari della Misericordia oggi hanno fatto qualcosa di veramente grande – afferma il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. Hanno portato un po’ di felicità a chi non dovrebbe mancare in nessuna circostanza. Il loro è un lavoro quotidiano che non si è mai fermato, soprattutto in questi mesi difficili, in cui hanno fornito assistenza a tantissime famiglie.

Quest’anno il Natale sarà molto diverso dal solito, non devo essere io a dirvelo. Saremo costretti a stare lontani dagli affetti e molte persone versano in una condizione di estrema difficoltà. Ma sarà un periodo, quello delle festività, che ci dovrà vedere ancora rispettosi di tutte quelle regole che abbiamo osservato scrupolosamente fino ad ora”.

“La speranza – conclude il Vicesindaco – è che il prossimo anno tutti possiamo passare un Natale completamente diverso da questo e che il 2021 ci faccia lasciare alle spalle un anno orribile”.

