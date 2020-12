Gaeta, concessione demaniale per la sosta a pagamento lungo il waterfront riservata al Comune

Gaeta – Un’importante iniziativa è stata esperita negli ultimi giorni dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Il Presidente dell’AdSP Francesco Maria di Majo, prima della conclusione del mandato quadriennale, ha firmato l’avviso pubblico col quale ha anticipato il prossimo rilascio di una concessione demaniale marittima a favore del Comune di Gaeta per l’occupazione di un’area adibita alla viabilità e ai parcheggi a pagamento.

L’AdSP in questo modo sta contribuendo a regolarizzare ulteriormente la gestione di un servizio importante per l’economia turistica di Gaeta e viene superata definitivamente una annosa questione (già peraltro risolta in termini economici nel 2018) legata ad una occupazione di fatto, risalente addirittura al 2003, da parte del Comune.

“Questa iniziativa – ha commentato Di Majo nell’ultimo giorno del suo mandato quale presidente dell’AdSP – costituisce un concreto esempio dell’interazione tra porto e città e quindi tra AdSP e amministrazione comunale e si inquadra in una logica di proficua e sinergica collaborazione istituzionale”.

