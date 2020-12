Incendi sui flambus di Roma: 11 dirigenti iscritti nel registro degli indagati

Roma – Sono undici gli iscritti nel registro degli indagati per lo strano quanto singolare fenomeno degli incendi che si sono registrati a bordo dei flambus di Roma.

La Procura della Repubblica di Roma sta indagando sulla posizione di undici funzionari della municipalizzata, precisamente i dirigenti del servizio di manutenzione e sicurezza, ritenendo che le fiamme non siano scaturite da chi effettua le riparazioni, ma da chi le commissiona e sulla base di queste considerazioni sono stati ipotizzati i reati di attentato alla sicurezza dei traporti e incendio colposo.

La stranezza rilevata dagli investigatori è che gli incendi che si sono verificati a bordo dei bus, siano stati essi in sosta o in transito, sono avvenuti sempre con le stesse modalità: un guasto tecnico che era stato riparato… male a quanto è poi risultato.

Quest’ultima constatazione è arrivata a seguito di perizia tecnica svolta sui mezzi incendiati. L’esito delle indagini peritali avrebbero sottolineato una manutenzione non adeguata, aprendo agli inquirenti un’altra prospettiva, oltre all’incendio doloso, infatti, è scaturita un’altra ipotesi di reato: l’attentato nella sicurezza dei trasporti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

