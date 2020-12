Individual World Cup, Chamizo è ancora magico: argento azzurro

Belgrado – Frank Chamizo sale sul secondo gradino più alto del podio. La finale contro il russo Razambek Zhamalov, andata in scena alla Stark Arena di Belgrado, è stata bellissima.

Fino a 13 secondi alla fine, Frank è stato in vantaggio per 2-1, ma Zhamalov è riuscito a ribaltare il risultato con un bell’attacco che lo ha portato poi sul 4 a 2. Frank, già quattro volte campione d’Europa e due volte campione del mondo, esce da questa prima edizione della Individual World Cup con una medaglia d’argento al collo. Ora, la concentrazione sarà tutta sulle Olimpiadi 2021 alle quali è già qualificato, la grande soddisfazione ancora da raggiungere per il campione.

Gli altri tre liberisti italiani in gara non sono invece riusciti ad accedere alle fasi finali. Abraham Conyedo (97kg) non ha superato i turni di qualificazione contro l’ucraino Andriitsev (3-0), che poi ha perso in semifinale contro Sadulaev. Aron Caneva nei 79kg, agli ottavi, è stato sconfitto dall’indiano Gourav (7-0), così come Abdellatif Mansour che nei 65kg è stato fermato dal kirghiso Akmataliev per 10 a 0.

Finisce dunque qui l’avventura italiana a Belgrado, con l’argento di Frank e i due quinti posti di Fabio Parisi e Arianna Carieri.

