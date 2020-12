Latina, in arrivo un nuovo corso di laurea al polo universitario: ecco quale

Latina – Un nuovo corso universitario per potenziare l’istruzione. Questo è uno degli obiettivi che il sindaco di Latina, Damiano Coletta, vuole far raggiungere alla sua città. “Avere un Università non è qualcosa di scontato – spiega il Sindaco ospite della puntata di Ponte di Comando trasmessa da ilfaroonline.it, trasmessa in diretta il 15 dicembre 2020 -. Significa investire sia sulla cultura, che sui giovani. E si tratta di investimenti andati a buon fine, perché siamo il secondo polo in Italia per quanto riguarda il chimico-farmaceutico”.

La struttura universitaria, è in continua crescita: “Negli ultimi anni – ha sottolineato Coletta –abbiamo visto aumentare di molto il numero degli iscritti. Inoltre, stiamo provvedendo alla creazione di un nuovo corso di laurea di “Intelligenza Artificiale”. Lo scopo di questo corso, sarebbe rispondere alle continue esigenze dei nostri tempi, soprattutto in merito alla transizione digitale che stiamo attraversando.

“Sono dell’idea che, se si decide di investire sui giovani, bisogna necessariamente fornire strumenti per la loro formazione e la nostra era, caratterizzata da una costante crescita delle tecnologie, richiede delle innovazioni, anche nell’ambito degli indirizzi di studio e ricerca”.

Se le cose vanno a buon fine il nuovo corso universitario sarà attivato entro l’anno successivo. Come Amministrazione siamo convinti che questa novità darà ancora più lustro e prestigio alla nostra Università” – ha concluso il Sindaco.

Polo di Latina – Cersites

Il polo universitario di Latina, denominato “Centro di Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica e Sostenibile” (CeRSITeS), funge anche come sezione decentrata dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. La struttura comprende i distaccamenti di quattro facoltà della Sapienza: Economia, Ingegneria civile e industriale, Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica, Farmacia e medicina.

Il Centro gestisce e promuove l’attività di ricerca istituzionale, la gestione e la promozione di servizi di supporto alla didattica svolta presso “La Sapienza” – Sede di Latina. A partire da queste finalità, il Centro promuove e potenzia, mediante l’integrazione interdisciplinare, le attività di ricerca di competenza dei Dipartimenti, anche attraverso la gestione comune di strumentazioni e di laboratori particolarmente complessi.

