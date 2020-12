Meteo Italia

SITUAZIONE: Il tempo sull’Italia si presenterà perlopiù stabile fino a venerdì stante la presenza dell’anticiclone; anche se non mancheranno degli addensamenti nuvolosi al Nord e sulle regioni tirreniche per via di infiltrazioni di aria umida che recheranno dei locali disturbi. Tuttavia proprio nella giornata di venerdì inizieranno a mostrarsi i primi senali di un cambiamento che attende la Penisola nel weekend quando una modesta perturbazione è attesa interessare parte delle nostre regioni. Vediamo il dettaglio:

Meteo venerdì: al Nord nuvoloso tra Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Al Centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con qualche piogge sull’Isola e coste meridionali della Toscana; poco o parzialmente nuvoloso altrove. Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle aree ioniche, qualche pioggia in arrivo in Sicilia.

Meteo sabato: al Nord qualche pioggia su Liguria, Emilia ed ovest Lombardia entro sera, nuvoloso altrove e con maggiori schiarite sulle Alpi. Al Centro qualche pioggia su Sardegna e alta Toscana, maggiori schiarite altrove con tempo asciutto. Al Sud irregolarmente nuvoloso con tendenza a peggioramento tra Sicilia e bassa Calabria, tempo asciutto altrove.

Meteo domenica: Piogge al Nord Ovest, Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria. Neve sulle Alpi occidentali fin verso gli 800-1000m. Un ulteriore peggioramento sull’area ionica con temporali.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata nel complesso variabile, nubi maggiormente addensate sulla Toscana, dove non mancheranno isolati deboli fenomeni sulle aree nord ed appenniniche della regione. Soleggiato con nubi sparse su Umbria e Lazio, fenomeni assenti. Possibili foschie e nebbie al mattino, nella valli e basse colline dell’entroterra. Temperature senza grandi variazioni. Minime prossime o localmente poco al di sotto dello 0°C, nelle vallate dell’entroterra Laziale confinanti l’Abruzzo e sulle vallate Umbre. Ventilazione debole da est-sudest , in locale rinforzo lungo le coste. Mare poco mosso.

SABATO: umide correnti alle quote medio-alte transiteranno sulla Toscana a partire dai settori costieri centro-settentrionali, rendendo la giornata uggiosa con maggiori addensamenti da Colline Metallifere/Senese verso Nord e sui appenninici del territorio. Nel corso del giorno sono attese piogge in prevalenza deboli, solo localmente e temporaneamente moderate. Meglio su Umbria e Lazio, dove sarà presente della nuvolosità sparsa sotto forma di strati, talvolta estesi sul Lazio, ma senza fenomeni. Possibili foschie o banchi di nebbia nottetempo ed al mattino, sulle valli tosco-umbre, sul reatino e frusinate. Venti deboli da sud-est, con rinforzi lungo le coste. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: Giornata caratterizzata dalla presenza di nuvolosità diffusa su tutto il territorio, per il transito di correnti umide alle medio-alte quote, che porteranno una copertura nuvolosa sotto forma di strati, talvolta estesi. Non sono attesi fenomeni. Possibili locale presenza di nubi basse o banchi di nebbia nottetempo ed al mattino, nelle valli interne. Temperature in lieve aumento nelle massime. Venti orientali in prevalenza deboli, con rinforzi su Umbria e localmente lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in particolare sulla Toscana, dove avremo fenomeni locali e prevalentemente deboli che interesseranno le aree settentrionali della regione, asciutto su Lazio ed Umbria dove saranno presenti nubi medio-alte e non mancheranno spazi soleggiati. Venerdì variabile, con spazi soleggiati, anche ampi, su Umbria e Lazio, più nubi sulla Toscana, maggiormente addensate sulle aree settentrionali ed appenniniche della regione, dove non mancheranno locali e deboli spunti piovosi. Possibili foschie e nebbie nottetempo ed al mattino sulle valli tosco-umbre, reatino e frusinate. Nel weekend le correnti umide continueranno a far ingresso sul medio Tirreno, portando nuvolosità diffusa su gran parte del territorio, e piogge in prevalenza deboli, che potranno interessare soltanto la Toscana nella giornata di sabato. Inizio di settimana dalla scenario meteo invariato. Temperature che non subiranno significative variazioni. Minime prossime o poco al di sotto dello 0°C, sulle vallate dell’entroterra laziale confinante l’Abruzzo, e localmente nelle valli Umbre. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.

Fonte: 3B Meteo