Nettuno, potenziato il servizio di assistenza domiciliare per le festività natalizie

Nettuno – L’Amministrazione comunale di Nettuno, con fondi a carico del proprio bilancio, ha approvato un potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare nel periodo delle festività natalizie rivolto a n. 207 persone disabili adulti e minori residenti presso il Comune di Nettuno.

“Con questo servizio – spiega l’assessora ai Servizi Sociali Maddalena Noce – in questa fase di emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo voluto offrire una risposta concreta a situazioni di bisogno, quale misura di sollievo alle famiglie che hanno in carico persone disabili adulti e minori garantendo la continuità relazionale educativa ed assistenziale tra gli operatori e gli utenti già beneficiari dei servizi comunali e distrettuali”.

“Un aiuto concreto per i giorni di festa con un pacchetto di ore di assistenza coperto da fondi comunali che le famiglie che ne hanno bisogno posso utilizzare come più desiderano che sia una passeggiata all’aperto o un sostegno alle attività quotidiane di gestione della famiglia”, conclude Noce.

