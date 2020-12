Ostia, Bozzi: “Approvato l’emendamento per attivare lo stato di calamità per le mareggiate”

Ostia – “Ringrazio la maggioranza che ha accolto e condiviso il mio emendamento al loro documento per richiedere alla Regione Lazio di attivare lo “stato di calamità” per le forti ed eccezionali mareggiate che hanno colpito nei giorni scorsi la nostra costa”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo di “Sogno Comune” in Municipio X.

“Questa richiesta del Municipio potrà consentire alla Regione di attivare subito procedure rapide per attingere a fondi specifici per porre rimedio ai gravi danni subiti.

Su tutti i progetti invece già previsti da tempo e che i cittadini attendono di vedere in opera, è stato un Consiglio molto utile perché i rappresentanti della Pisana hanno aggiornato il cronoprogramma sugli interventi previsti sulle spiagge di levante, ma soprattutto hanno dichiarato che tra pochi giorni partiranno i lavori tanto attesi di ripristino delle scogliere di protezione dell’Idroscalo, per un importo di un milione e mezzo, e che sempre a breve partiranno i lavori per rafforzare le barriere soffolte sulla parte di ponente, con due milioni e mezzo di fonti disposti dalla Regione nei fondi per i Comuni costieri con il Dgr 105/2020″.

“Giorni fa – conclude Bozzi – come associazione” Decimo Rinasce” abbiamo organizzato un convegno con tecnici, cittadini e istituzioni per chiedere un cambio di passo sul tema del ripascimento che punti a interventi il più possibile risolutivi, tecnologicamente avanzati e coordinati al meglio, onde evitare incongruenze o sprechi di risorse pubbliche. A fronte di eventi eccezionali è dovere di tutti attivare procedure adeguate e urgenti”.