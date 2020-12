Pomezia, approvato il piano di tutela delle dune: il progetto del Comune

Pomezia – La salvaguardia del sistema dunale come elemento essenziale per il mantenimento del litorale. La Giunta comunale di Pomezia ha approvato il piano di tutela delle dune per la conservazione e la valorizzazione del tratto costiero del Comune.

Il progetto, aggiornato rispetto alla sua versione originaria, prevede una minuziosa analisi dell’arco costiero interessato, attraverso una base dati da rilievi puntuali di campo, realizzata con il sistema informativo geografico Gis: uno strumento dinamico e innovativo che consente il censimento dei vari corpi dunali, la vegetazione presente e l’individuazione delle linee guida per la gestione e la manutenzione ecologica del sistema spiaggia-duna.

“Il piano di tutela delle dune – spiega l’Assessore Giovanni Mattias – vuole conservare e valorizzare il nostro tratto costiero. Le dune sono parte integrante del sistema geomorfologico della spiaggia e vogliamo tutelarle con un approccio ecologico integrato: si procederà dunque al controllo dei meccanismi di disturbo o di degrado e al tempo stesso si cercherà di agevolare le dinamiche naturali nei processi di formazione dei depositi sabbiosi, incentivando i restauri ambientali”.

“Non c’è spiaggia senza dune – sottolinea il Sindaco Adriano Zuccalà – Le dune costituiscono una difesa naturale alle forti mareggiate invernali e l’accumulo di sabbia è in grado di alimentare la spiaggia e quindi di contrastare in parte gli effetti dell’erosione costiera. È nostra intenzione sensibilizzare i cittadini e gli imprenditori del settore ad adottare comportamenti virtuosi per salvaguardare il sistema dunale, risorsa naturale del nostro territorio che va valorizzata”.

