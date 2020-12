Regione Lazio, Ghera (FdI): “No al ridimensionamento dell’Alitalia”

Regione Lazio – “Il piano Alitalia presentato ieri non è quello che ci si aspettava dopo gli ingenti finanziamenti governativi, anzi sancisce la destrutturazione della compagnia aerea riducendone drasticamente le potenzialità operative e commerciali con conseguente perdita di posti lavoro anche nei comparti dell’indotto. Sorprende che il segretario del Pd sempre così attento all’attività del Governo e del Parlamento e sempre pronto a vantarsi dei successi delle aziende del territorio, non prenda posizione in difesa di una così grande azienda nazionale che impiega migliaia di cittadini del Lazio.

Bisogna assolutamente ottimizzare i 3 miliardi di euro stanziati dal Governo per riposizionare Alitalia ai vertici del mercato del trasporto aereo internazionale e garantire il mantenimento dei posti di lavoro, la crescita del settore Cargo che sarà strategico in futuro ed il potenziamento del comparto manutenzione.

Pertanto, come già fatto in passato, torneremo a chiedere con atti ufficiali che la Regione Lazio intervenga presso l’esecutivo nazionale al fine di rivedere il piano, perché è evidente che l’azionista M.E.F, nonostante questo ennesimo grande investimento pubblico, non riesce ad indirizzare C.D.A. e A.D verso una ambiziosa politica di ristrutturazione aziendale e rilancio commerciale della nostra compagnia di bandiera.” Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.

