Tenta il suicidio lanciandosi in acqua dalla banchina: paura a Fiumicino

Fiumicino – Attimi di paura a Fiumicino, dove questa mattina alle 9:00 un uomo di 52 anni ha tentato il suicidio lanciandosi in acqua all’altezza del Molo su viale Traiano.

Il 52enne, in stato confusionale, si è tuffato dalla riva sud ed è stato trascinato per diversi metri dalla corrente fino agli scogli. Dopo essere stato notato e inizialmente soccorso da alcuni pescatori, l’uomo si è gettato per la seconda volta nel fiume.

Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto con una motovedetta, che ha trovato l’uomo seduto sugli scogli in stato di ipotermia. Sul luogo anche l’automedica del 118 con un operatore sanitario che ha prestato le prime cure del caso al signore, un mezzo dei Vigli del Fuoco e il gruppo Nautico della Polizia.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino