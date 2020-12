A spasso per Civitavecchia con i panetti di hashish nascosti sotto la sella dello scooter

Civitavecchia – Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti al contrasto dei reati contro lo spaccio di stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato tre persone civitavecchiesi, resesi responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, le volanti del Commissariato di zona, durante accurati controlli nei pressi del casello autostradale Civitavecchia Nord, hanno fermato un motociclo con a bordo una persona ed una autovettura con all’interno due persone, mezzi che per la breve distanza, sembravano viaggiare assieme. Da subito gli occupanti dell’autovettura si sono mostrati nervosi, mentre l’autista del motociclo ha tentato di disfarsi di un telefono cellulare, cosa che è stata subito notata dagli investigatori. Questi particolari, hanno innescato subito i sospetti sui tre individui sottoposti a controllo.

L’attività messa in atto dagli agenti del Commissariato di Civitavecchia, ha portato al rinvenimento, nel sottosella dello scooter, di una busta di plastica con all’interno 38 panetti di sostanza stupefacente del peso di circa 100gr. cadauno, che dopo il narcotest, è risultata essere “hashish”. Sequestrato il quantitativo di stupefacente trovato, i tre uomini sono stati arrestati e nei loro confronti, l’Autorità Giudiziaria, ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.