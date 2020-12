Anzio, dal Comune 40mila euro per la distribuzione di pacchi spesa: ecco come richiederli

Anzio – La Giunta Comunale di Anzio, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis, ha approvato la delibera che prevede la stanziamento di 40.000 euro per la distribuzione immediata di pacchi spesa per le famiglie in difficoltà e per le Comunità del territorio, impegnate nell’accoglienza delle persone bisognose.

Inoltre 332.000 euro, che rientrano nei fondi erogati dalla Protezione Civile, sono stati destinati ai buoni spesa, per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e per dare un supporto sociale concreto destinato a fronteggiare l’emergenza di diversi cittadini.

“Dai prossimi giorni – afferma l’Assessore alle politiche sociali Velia Fontana – inizierà la distribuzione dei pacchi spesa, con generi alimentari, ma anche con la novità dei kit prima infanzia, destinati ai bambini fino a tre anni, attraverso una procedura immediata.

Successivamente – prosegue – daremo seguito ad un iter per la distribuzione di buoni spesa, fino a 500 euro, per le famiglie più numerose, per un importo complessivo di 332.000 euro, attraverso una moderna piattaforma informatica”.

Per la richiesta dei pacchi spesa, le famiglie bisognose possono, fin da subito, inoltrare la loro richiesta, lasciando un messaggio, anche tramite la voce guida del numero verde 800 98 42 98.

