Ardea, assembramenti e clienti senza mascherina: bar chiuso e gestore denunciato

Ardea – Nel corso dei controlli i Caschi bianchi di via Laurentina, coordinati dal comandate Ierace, hanno proceduto verso le 17,00 di ieri alla verifica dei dispositivi del vigente Dpcm sanzionando un bar di largo San Lorenzo con la sospensione della licenza per cinque giorni, dove venivano trovate diverse persone nei locali in assembramento e non distanti tra loro, molti dei quali erano senza mascherina. Denunciato il gestore dell’esercizio per quanto disposto dal Dpcm del 3 novembre 2020.

La Polizia Locale di Ardea continua senza sosta l’attività di controllo sul territorio per il rispetto delle regole finalizzate al contenimento epidemiologico da Covid-19, accertando tramite il Coc non solo il diffondersi del virus unitamente alla Asl Roma 6, fornendo strumenti a supporto ed alimentando le comunicazioni istituzionali su diverse verifiche, ma anche sanzionato coloro che non rispettano distanziamenti sociale e regole anti assembramenti.

Costante il supporto alle Associazioni ed alle Rsa del territorio dove il Coc ha provveduto nei giorni scorsi a consegnare mascherine e dare disponibilità per qualsiasi intervento di supporto agli Ospiti delle diverse strutture dove, in completa sinergia sia con i Responsabili delle strutture che con la Asl ponendosi spesso come elemento di congiunzione per i diversi controlli e tamponi che costantemente si eseguono, hanno garantito la massima serenità a tutti gli ospiti presenti, anche in vista delle prossime festività natalizie.

