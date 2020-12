Ardea, il Covid-19 irrompe nella Rsa Santa Rita: positivi 8 anziani

Ardea – Il Covid irrompe nella Rsa Santa Rita di Ardea. A darne conferma è stato il bollettino odierno della Regione Lazio (leggi qui), seguito dal Coc del Comune di Ardea, il quale ha fatto sapere attraverso una nota stampa che “il numero di degenti positivi è di 8, a cui si aggiungono 11 degenti che dovranno ripetere il tampone e 20 soggetti negativi. Nessuno fra operatori ed addetti è risultato positivo”.

“Come Coc e Amministrazione riteniamo necessario e doveroso specificare quanto sopra – si legge nella nota – per dare l’esatta percezione del fenomeno che, sin dal primo momento, è stato monitorato anche grazie all’attento supporto del Direttore Sanitario della struttura.

“Continuano, nel frattempo – conclude il Coc -, le verifiche puntuali e calendarizzate nelle Rsa per garantire, caso per caso, il soddisfacimento di eventuali necessità. Il Sindaco, l’Assessore all’Emergenza Covid, il Coc e la Asl sono in continuo contatto al fine di mantenere un monitoraggio continuo e una gestione adeguata della situazione nel comune di Ardea”.

