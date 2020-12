Canti di Natale senza Gesù, il M5S Fiumicino: “La politica deve concentrarsi sui veri problemi della città”

Fiumicino “Leggiamo in queste ultime ore le tante polemiche sulle recite di Natale tra l’amministrazione (leggi qui) e l’opposizione di centrodestra (leggi qui). Siamo sempre stati contrari alla strumentalizzazione politica soprattutto quando si usano bambini e feste sacre”.

Lo affermano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Fiumicino, Walter Costanza e Ezio Pietrosanti, che in una nota aggiungono: “Preferiamo dedicare il nostro mandato per il bene della nostra città e dei cittadini. Stiamo portando avanti le nostre proposte come quella di un mercato sociale che aiuti i cittadini in difficoltà economica non solo causa Covid-19″.

“Preferiamo dare vita a progetti di utilità collettiva come quella di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza in lavori di pubblica utilità. Salvaguardare la salute e l’ambiente come il progetto ‘un albero ogni nato’ (leggi qui). Come M5S ci dissociamo dalle polemiche e dalle strumentalizzazioni“, concludono i consiglieri.

