Decreto Natale, autocertificazione necessaria anche per andare a messa

Roma – Il nuovo Decreto Natale varato dal Consiglio dei Ministri e presentato dal premier Conte (leggi qui) stabilisce che tutta la Penisola sia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi che vanno dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Diverse le deroghe concesse “per mantenere la socialità”, come ha detto Conte: si avrà la possibilità di visitare parenti e amici, seppur in numero limitato, ma per uscire fuori di casa sarà necessario munirsi di autocertificazione (leggi qui).

Il modulo sarà necessario compilarlo e portarlo con sé anche per recarsi in chiesa o nei luoghi di culto che proprio nei giorni festivi resteranno aperti – garantendo così la celebrazione dei tradizionali riti di questo periodo – fino alle 22. La messa della notte di Natale, come stabilito dalla Cei, sarà anticipata a discrezione della parrocchie, a un orario compatibile con il coprifuoco (leggi qui). Anche Papa Francesco ha anticipato la celebrazione dalle 21.30 alle 19.30 (leggi qui).

Clicca qui per scaricare il modulo dell’autocertificazione

Anche per partecipare al Te Deum del 31 dicembre o alla celebrazione della solennità di Maria Madre di Dio del 1 gennaio sarà necessario avere con sé l’autocertificazione. Il modulo dovrà essere compilato anche quando si andrà in chiesa per le celebrazioni di Santo Stefano (26 dicembre), della Sacra Famiglia (27 dicembre) e dell’Epifania (5 e 6 gennaio).

(Il Faro online)