Decreto Natale pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma la data è sbagliata

Roma – Il Decreto Natale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma c’è un errore. Il provvedimento, che contiene le misure da adottare durante le feste, secondo le note sarà effettivo tra un anno: ‘note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021‘, si legge sul testo pubblicato anche online.

Il refuso ovviamente non sfugge e rimbalza sui social, dove diventa rapidamente oggetto di discussione e ironie. Anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, sottolinea l’errore con la matita rossa: “E per un anno… liberi tutti!“. Il refuso finisce sotto i riflettori e viene quindi corretto. Il documento online ora presenta la data corretta per l’entrata in vigore. (fonte: Adnkronos)