Droga a Fiumicino: da inizio anno 20 pusher sono finiti nella rete della Polizia

Fiumicino – Il 39enne romano bloccato l’altro ieri sera è solo l’ultimo ad essere caduto nella rete dei servizi antidroga che, quotidianamente, vengono svolti dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fiumicino. L’uomo è stato fermato dai poliziotti a bordo della propria auto con in tasca 17 dosi di cocaina.

Nell’anno in corso, gli agenti del commissariato della cittadina aeroportuale, diretto da Catello Somma, hanno tolto dal mercato della droga più di 15 chili di cannabinoidi, circa 130 grammi di cocaina ed alcuni grammi di stupefacenti sintetici. In totale sono stati 11 i pusher arrestati e 9 gli indagati in stato di libertà sempre in violazione della normativa sugli stupefacenti.

Inoltre, dall’inizio dell’anno sono state arrestate, complessivamente, 42 persone mentre oltre 200 sono state denunciate in stato di libertà.

