Fiumicino, terminata la raccolta alimentare di FdI: al via la distribuzione dei pacchi

Fiumicino – “Terminata con successo la raccolta alimentare di generi di prima necessità per le famiglie italiane in difficoltà siamo felici di comunicare che da lunedì inizieremo la distribuzione degli stessi.” È quanto fanno sapere in una nota Roberto Feola presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà e Giada Petrarca presidente del circolo di Fratello d’Italia 4 aprile 1992.

“Siamo felici – proseguono – che grazie alle donazioni dei nostri concittadini potremo regalare un Natale sereno a tante famiglie, messe in difficoltà dal nuovo Decreto Legge del Governo”.

“Cogliamo l’occasione – concludono Feola e Petrarca – quindi di augurare ai nostri concittadini buone feste con l‘augurio di avere un 2021 senza questo Governo alla guida della nostra Nazione”.

