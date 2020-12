Gaeta, alla presentazione del Superbonus 100 per cento c’è anche il Prefetto Falco

Gaeta – Una calorosa accoglienza è stata riservata al Prefetto di Latina Maurizio Falco nel corso di una visita istituzionale a Gaeta. Affiancato dal Sindaco Cosmo Mitrano e dal Presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi, il Prefetto di Latina è intervenuto nel corso della presentazione del vademecum Superbonus 110 per cento e sulle principali novità introdotte dal decreto legge.

“In un’ottica di sostegno alle famiglie e alle imprese e – ha affermato il Prefetto – di impulso alla ripresa del sistema economico, fortemente indebolito dall’emergenza epidemiologica in atto è mia intenzione promuovere in altri Comuni della Provincia questa iniziativa, fortemente voluta dall’Ance, che rappresenta una grande opportunità di sviluppo del territorio pontino e di rilancio di un settore in crisi”.

“Per noi – ha dichiarato il Sindaco Mitrano – è un grande onore e motivo di orgoglio accoglierla nella sua prima visita ufficiale presso l’assise civica. A nome della città di Gaeta le diamo il benvenuto e la ringraziamo per aver accolto il nostro invito a conferma dell’attenzione che ha nei confronti del territorio. Un convegno che nasce dalla proficua sinergia con l’Ance Latina che ringrazio attraverso il suo Presidente Pierantonio Palluzzi il quale svolge una importante attività divulgativa ed informativa soprattutto in questo momento storico.

Il Prefetto Falco, seppur ricopre da poco tempo il delicato incarico, ha prontamente assunto un ruolo di guida fondamentale per noi Amministratori e per i nostri cittadini creando da subito una grande governance di rete. Il Comune di Gaeta – conclude Mitrano – risponde concretamente all’iniziativa dell’Ance Latina attivando una mail superbonus110sprint@comune.gaeta.lt.it finalizzata a facilitare l’accesso ai dati che occorrono per la presentazione delle pratiche per il Superbonus 110 per cento”.

Oltre al Sindaco Mitrano, sono intervenuti la Presidente del consiglio comunale Giuseppina Rosato e gli Assessori, per testimoniare apprezzamento per l’impegno che il Prefetto Falco quotidianamente espleta nella risoluzione delle problematiche della nostra Provincia accentuate dal rischio Covid-19. Ad entrare nello specifico della presentazione del vademecum Superbonus 110 per cento, il Presidente Ance Latina Pierantonio Palluzzi.

“La sensibilità dimostrata dal prefetto di Latina, Maurizio Falco – ha affermato il presidente di Ance Latina, Pierantonio Palluzzi – ci ha portato, dopo l’evento che abbiamo organizzato nel capoluogo, anche nel sud pontino proprio a Gaeta. Voglio ringraziare il Sindaco Cosmo Mitrano per l’ospitalità ma anche per le idee che ha già messo in campo, mettendo a disposizione personale e strumenti, per semplificare il lavoro delle imprese e dei professionisti nella gestione delle pratiche edilizie.

Il superbonus è una opportunità per rilanciare il nostro territorio, va sfruttato seguendo le regole che giustamente il Governo ha voluto dare per uno strumento così importante e ci rendiamo perfettamente conto che in questo senso solo la collaborazione tra istituzioni e il lavoro delle associazioni di categoria, dunque di Ance per quanto riguarda i costruttori edili, può fare davvero la differenza.

L’incontro di oggi a Gaeta è servito a ribadire questo sodalizio e a sottolineare che la linea tracciata insieme al Prefetto di Latina e, oggi, al Sindaco Mitrano per quel che riguarda Gaeta, può dare frutti straordinari portando una volta tanto la provincia di Latina a scalare le classifiche nazionali che la vedono spesso agli ultimi posti. Ho lanciato una sfida che voglio ribadire anche oggi – ha concluso il presidente di Ance Latina – ossia che il nostro territorio, che potrebbe intercettare in base ai fondi stanziati dal Governo ben 165 milioni di euro, riesca a fare squadra e a puntare sul doppio di questa somma.

Ne va del futuro della nostra economia perché si tratta di portare più lavoro, più ricchezza anche per i proprietari di case che possono aumentare il valore del loro bene e per le imprese che possono sfruttare questa opportunità per rilanciare attività piegate da dodici anni di sacrifici e di perdita di posti di lavoro. Ance Latina è a disposizione delle amministrazione locali e delle imprese per fare la sua parte”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Gaeta