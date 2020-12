Gaeta, intimorisce il figlio con un video in cui impugna una pistola: denunciato

Gaeta – Dopo essere stato allontanato da casa a novembre scorso per maltrattamenti in famiglia un 44enne di Gaeta ha deciso di inviare al figlio di 10 anni un video nel quale impugna una pistola. Immagini che gli investigatori hanno ritenuto fossero a scopo intimidatorio a causa della decisione del piccolo di vivere con la mamma, dal quale l’uomo è separato.

L’uomo è stato denunciato dalla ex moglie e i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare a casa del 44enne, dove hanno rinvenuto l’arma che appariva nel video inviato al bambino.

Gli uomini dell’Arma hanno informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto e quest’ultima ha deciso di denunciare il 44 per minacce aggravate.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

